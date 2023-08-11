Жители РФ предпочитают не обращаться к врачам

Согласно результатам исследования аналитического фонда НАФИ и фонда «Онкологика», около 90% жителей нашей страны не хотят посещать врача даже при наличии болей и симптомов. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Добавляется, что более 10% людей пытаются совсем избегать посещения специалиста, более трети обращаются к врачу только в экстренных случаях.

Отмечается, что причинами отказа посещения поликлиники являются сложность записи к специалисту, нехватка времени, отсутствие понимания, к какому именно специалисту нужно обращаться, боязнь узнать о наличии серьезного заболевания.

Поясняется, что около 60% жителей нашей страны предпочитают заниматься самолечением.