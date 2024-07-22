Жители России стали жаловаться на заражение «зудом купальщиков»

В нашей стране жители стали жаловаться на заражение так называемым зудом купальщика, вызываемым личинками церкарии, проникающими под кожу во время купания в прудах и озерах, где обитают утки. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что случаи заражения личинками церкарий зафикисрованы в Нижнем Новгороде — в Светлоярском озере и озере парка имени 777-летия города,а также в Ханты-Мансийском автономном округе в водоеме в поселке Каменный Октябрьского района.

Отмечается, что тело зараженных покрывается волдырями и пятнами, поднимается температура.

Напомним, что личинки паразита особенно хорошо себя чувствуют в стоячей воде при температуре от +20 °C и выше. Попадая на кожу человека, они прокусывают ее и пробираются внутрь. Особой опасности церкарии не представляют, поскольку не могут добраться до внутренних органов и остаются в жировом слое кожи, где довольно быстро погибают, однако могут вызывать аллергический дерматит.