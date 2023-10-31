Жители сельских территорий Подмосковья могут получить телемедицинскую консультацию в своем ФАПе

В этом году уже почти тридцать тысяч телемедицинских консультаций провели подмосковным пациентам в фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова отметила, что в Московской области продолжают активно развивать современные технологии в сфере здравоохранения. Так, пациенты могут получить телемедицинскую консультацию фельдшера ФАПа. Специалист консультирует пациентов по полученным анализам и результатам обследований, дает заключение и при необходимости может направить на более углубленную диагностику.

Помимо этого, фельдшер может назначить телемедицинскую консультацию с узкопрофильным врачом поликлиники или МОНИКИ, и пациент сможет получить ее непосредственно в ФАПе. Здесь же можно получить электронный рецепт на льготное лекарство и сам препарат, пройти первый этап диспансеризации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в следующем году в регионе окончательно попрощаются с аналоговым медоборудованием.