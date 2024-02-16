Жителям Дмитрова теперь доступно обследование на новом рентген-аппарате

Во взрослой поликлинике Дмитровской больницы начал работу новый рентгеновский аппарат. Примечательно, что медтехника приобретена по поручению губернатора Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Отмечается, что это уже второй рентген-аппарат, введенный в работу на этой неделе. Так, вчера заработал рентген-аппарат в травмпункте Мытищинской больницы. В Дмитрове на ремонт кабинета, закупку и установку нового рентген-аппарата было направлено более двадцати миллионов рублей. Ожидается, что здесь будут проводить более семидесяти исследований в смену.