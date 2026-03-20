Жителям Дубны стали доступны реабилитация и замена хрусталика в Запрудне

Запрудненское подразделение Дубненской больницы принимает на лечение жителей наукограда. В распоряжении пациентов — современная водолечебница, где установлены ванны для релаксации и подводного вытяжения, а также циркулярный душ и душ Шарко. Для оздоровления органов дыхания работает соляная комната. Ежедневно здесь готовы принимать до 100 человек как из поликлиники, так и из стационара.

В отделении гериатрии помощь оказывают пациентам старше 60 лет. Для них предусмотрены комплексное обследование и профилактика возрастных недугов. К каждому обратившемуся медики находят персональный подход. Чтобы пожилым людям было проще добираться, организована доставка до места лечения.

Отделение реабилитации разместилось на двух этажах. Здесь помогают восстанавливаться тем, кто перенес инсульт, тяжелые сосудистые патологии или травмы. Кабинеты оснастили новейшим оборудованием, в том числе аппаратами с функцией биологической обратной связи. С подопечными работают невролог, кардиолог и физический терапевт.

Для жителей Дубны также доступны паллиативное отделение, предназначенное для пациентов с тяжелыми неизлечимыми недугами, и офтальмологический стационар. В последнем оказывают как экстренную помощь, так и проводят плановые операции, включая замену хрусталика.

Главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов пояснил, что медучреждение является единым. По его словам, любой местный доктор может направить пациента на реабилитацию, в гериатрию или офтальмологию через систему ЕМИАС. Для этого больного готовят к госпитализации, назначают конкретную дату и время, после чего он приезжает в подразделение в Запрудне и получает необходимое лечение.

Получить направление можно у любого специалиста в поликлинике по месту жительства.