Жительница Подмосковья 20 лет жила с огромной опухолью на затылке

Хирурги Реутовской больницы удалили с затылка 62-летней женщины огромную опухоль, с которой пациентка проходила двадцать лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Все эти годы новообразование не приносило женщине никакого дискомфорта, поэтому она не обращалась к врачам.

Как рассказал заведующий хирургическим отделением Павел Кудрявцев, опухоль оказалась доброкачественной.

«Провели операцию по удалению новообразования размером 252 кубических сантиметра. Сначала предполагали, что это атерома, но структура была больше похожа на липому», — отметил специалист.

Пациентку уже выписали из больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил работающих в регионе медиков за заботу о других.