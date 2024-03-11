Жительница Подмосковья проходила с молочными зубами до 24-х лет
Подмосковные стоматологи удалили 24-летней девушке молочные зубы
Фото: [пресс-служба губернатора МО]
Стоматологи Каширской больницы удалили молочные зубы 24-летней жительнице Подмосковья, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациентка обратилась к врача с жалобами на кариес и подвижность боковых зубов. Специалисты провели обследование и определили, что данные зубы не являются постоянными. Выяснилось, что пациентка была в курсе данного факта, но ничего не предпринимала, поскольку не испытывала дискомфорта.
Как рассказала заведующая стоматологическим отделением Елена Тамбова, пациентке под местным обезболиванием удалили молочные зубы, освободив пути для прорезывания постоянных.
«Удаление молочных зубов у взрослых — большая редкость. Спустя несколько недель, когда начнут прорезываться новые коренные зубы, девушка вернется к нам на дальнейшее наблюдение», — пояснила врач.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заложил первый камень областной больницы в Балашихе.