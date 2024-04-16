Жительница Подмосковья в 38 лет родила здорового ребенка после потери четырех беременностей

За шесть лет попыток родить ребенка пациентка пережила самопроизвольный выкидыш на раннем сроке, неразвивающуюся беременность и самопроизвольный аборт. Еще одна беременность осложнилась воспалительными заболеваниями.

В МОНИИАГ пациентке до последней беременности провели операцию по наложению шва на перешеек матки, чтобы укрепить орган и предотвратить преждевременные роды.

Как рассказала руководитель акушерского обсервационного отделения Екатерина Ефимкова, благодаря хирургическому вмешательству беременность удалось пролонгировать до положенного срока.

«В результате на свет появился здоровый мальчик весом почти три килограмма и ростом пятьдесят сантиметров. В связи с перенесенной ранее операцией родоразрешение проводилось методом кесарева сечения», — сказала специалист.

В настоящее время и женщина, и ее новорожденный сын чувствуют себя хорошо. Их уже выписали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье сдадут шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения.