Жительница Подмосковья выжила после падения с шестого этажа

Пациентка поступила в реанимацию с переломом правого предплечья и бедренной кости, а также массивной кровопотерей.

Как рассказала заведующая отделением переливания крови Любовь Мануева, ситуация осложнялась тем, что у девушки был выявлен редкий фенотип крови — состав антигенов.

«Доноров с таким показателями не так много, но запас крови есть всегда. Мы дважды отправляли компоненты крови для переливания по заявке реанимационного отделения. Общая кровопотеря составила 1,5 литра», — указала специалист.

Девушке также выполнили интубацию, чтобы ввести ее на несколько дней в искусственную кому. Все это время врачи готовили пациентку к операции, восполняя кровопотерю. Затем хирурги-травматологи выполнили остеосинтез бедренной кости.

В настоящее время состояние девушки оценивается как стабильное. Ее вывели из искусственной комы, а в ближайшие дни переведут в палату травматологического отделения.

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