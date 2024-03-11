Жительница Подмосковья выжила после падения с шестого этажа
Подмосковные врачи спасли девушку после падения с шестого этажа
Фото: [пресс-служба министерства здравоохранения МО]
Врачи Люберецкой больницы спасли 24-летнюю девушку, которая упала с высоты шестого этажа, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Пациентка поступила в реанимацию с переломом правого предплечья и бедренной кости, а также массивной кровопотерей.
Как рассказала заведующая отделением переливания крови Любовь Мануева, ситуация осложнялась тем, что у девушки был выявлен редкий фенотип крови — состав антигенов.
«Доноров с таким показателями не так много, но запас крови есть всегда. Мы дважды отправляли компоненты крови для переливания по заявке реанимационного отделения. Общая кровопотеря составила 1,5 литра», — указала специалист.
Девушке также выполнили интубацию, чтобы ввести ее на несколько дней в искусственную кому. Все это время врачи готовили пациентку к операции, восполняя кровопотерю. Затем хирурги-травматологи выполнили остеосинтез бедренной кости.
В настоящее время состояние девушки оценивается как стабильное. Ее вывели из искусственной комы, а в ближайшие дни переведут в палату травматологического отделения.
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