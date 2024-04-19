Жительница столицы чуть не погибла после употребления масляной рыбы

Жительница столицы едва не умерла, употребив в пищу масляную рыбу. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что женщина стала задыхаться, резко покрылась пятнами. Оказалось, что у нее сильная аллергия на данный деликатес.

Добавляется, что масляной рыбой является собирательное торговое название для различных видов рыб, которых объединяют их вкусовые качества, а не родство. В эту категорию входят строматей, австралийская сериолелла, эсколар, американская масляная, макрель. У всех перечисленных видов рыбы мясо отличается маслянистым вкусом, богато полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, фосфором, хромом, магнием, витаминами.

Уточняется, что употреблять в пищу масляную рыбу следует аккуратно, так как она жирнее лосося и даже свинины, а ее жир и вовсе несет опасность для здоровья, так как содержит моноглицериды и воск. При переедании рыба может оказать сильное слабительное действие. При этом во многих странах этот продукт и вовсе под запретом.