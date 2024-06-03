Жительница столицы умерла после операции по удалению миомы матки

Сорокалетняя жительница столицы впала в кому во время операции по удалению миомы матки, а спустя две недели умерла на фоне отека мозга и сепсиса. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что родственники женщины винят врачей в ее гибели.

Уточняется, что женщина обратилась с болями в животе в столичную клинику на Ярославской улице, при обследовании врачи выявили доброкачественную опухоль в матке и предложили провести небольшую операцию по удалению миомы, которая не несла в себе серьезных рисков для здоровья. Однако в процессе операции женщина впала в глубокую кому и уже больше не приходила в сознание.

Добавляется, что она провела в реанимации почти две недели, где не было необходимого медоборудования, а родным за это время не удавалось получить объективную информацию о ее здоровье. В заключении патологоанатома причиной смерти указан некроз тканей матки и отек головного мозга. Тем не менее независимая экспертиза установила множество нарушений: за операцию ей было введено 14 л физраствора, а отток составил всего десять, из-за чего пациентка отекла, что, вероятно, и привело к непоправимым последствиям. После похорон врачи не объяснились с родственниками, только предложили вернуть 300 тыс. рублей за операцию. Родным удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».