Жительнице Запорожской области с опухолью мозга помогли стать мамой в Подмосковье

Специалисты Московского областного НИИ акушерства и гинекологии начали сопровождать двадцатичетырехлетнюю жительницу Запорожской области еще на раннем сроке беременности. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Отмечается, что у пациентки незадолго до беременности была выявлена глиома — опухоль височной доли мозга. При этом заболевание сопровождалось судорожными приступами с потерей сознания. Проведенное в МОНИИАГ детальное обследование беременной и плода не подтвердило опасения нейрохирургов профильного медучреждения о негативном влиянии проведенных ранее манипуляций на будущего ребенка, поэтому специалисты приняли решение о возможности пролонгирования беременности.

Пациентка регулярно посещала специалистов, выполняла все назначения и ее беременность протекала без значительных осложнений и ухудшения основного заболевания. На 36-й неделе беременности она была госпитализирована для подготовки к родоразрешению.

Старший научный сотрудник МОНИИАГ Кетеван Ахвледиани рассказала, что на свет появился здоровый мальчик весом 2620 граммов и ростом 48 сантиметров. Сейчас мама и малыш уже выписаны домой в удовлетворительном состоянии. На данный момент женщина проходит обследование в специализированном медицинском учреждении, где будет решаться вопрос о дальнейшем лечении ее основного заболевания.

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