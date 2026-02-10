«Золотой стандарт». Онколог рассказала, какие анализы надо сдавать, чтобы выявить рак на ранней стадии

Профилактика и ранняя диагностика — это инструменты, позволяющие обнаруживать опухоли на тех этапах, когда лечение максимально результативно. О том, что действительно имеет значение, кому необходим скрининг и почему некоторые популярные обследования бесполезны, для «Газеты.Ru» пояснила онколог клиники «Сова» (Воронеж), эксперт фонда «Онкологика» Виктория Ихачева.

Специалист отмечает, что большинство злокачественных новообразований возникает не по наследственным причинам, а вследствие случайных мутаций, накапливающихся под влиянием внешней среды и образа жизни. Таким образом, существенную долю онкологических болезней можно потенциально предотвратить.

К реально работающим мерам снижения риска относятся сбалансированный рацион с обилием овощей, фруктов и клетчатки, систематическая физическая активность, отказ от табака и избыточного употребления алкоголя, защита кожи от ультрафиолета и вакцинация против вируса папилломы человека.

Многие онкозаболевания долгое время развиваются скрыто. Например, согласно клиническим данным, ранние стадии рака легкого у как минимум 20% пациентов не имеют никаких симптомов. Поэтому основная ставка делается на профилактические осмотры и диспансеризацию, цель которых — обнаружить проблему до возникновения жалоб.

Современные скрининговые программы сфокусированы на самых распространенных видах рака. Для выявления рака молочной железы применяется маммография: женщинам 40–49 лет ее советуют делать раз в два года, после 50 — регулярно, а после 75 необходимость оценивается индивидуально. «Золотым стандартом» ранней диагностики рака легкого для групп риска считается ежегодная низкодозная КТ, тогда как флюорография и рентген не снижают смертность. Скрининг рака шейки матки с помощью ПАП-теста и теста на ВПЧ рекомендован женщинам с 25 лет.

При раке толстой кишки профилактические обследования могут снизить риск развития болезни примерно на 30%, а риск смерти — почти вдвое. Для этого используются тесты на скрытую кровь в кале и колоноскопия, которая особенно важна после 45–50 лет. Для мужчин старше 50 актуально определение уровня ПСА для выявления рака простаты, хотя его рост не всегда означает онкологию.

«Разница между ранней и поздней диагностикой принципиальна. При выявлении рака на I стадии шансы на длительную выживаемость могут превышать 90%; тогда как на IV стадии речь зачастую идет уже не о выздоровлении, а о контроле болезни», — подчеркивает Ихачева.

При этом многие популярные проверки лишены доказанной эффективности и могут привести к гипердиагностике. Например, УЗИ щитовидной железы для массового скрининга онколог не рекомендует: узлы выявляются у большинства взрослых людей, но более чем в 90% случаев они доброкачественные и не влияют на здоровье. Тем не менее такая «находка» часто запускает череду ненужных дообследований.

То же касается и онкомаркеров: их ценность для первичного скрининга, за редкими исключениями (как ПСА), крайне мала. Самообследование не заменяет диспансеризацию, но может быть полезным дополнением. Стоит внимательно относиться к новым уплотнениям, изменениям на коже, необъяснимой потере веса, постоянной усталости, длительному кашлю или повышению температуры.

«Большинство опухолей, выявленных на ранней стадии, требуют менее агрессивного лечения и позволяют сохранить привычное качество жизни. Поэтому регулярная диспансеризация и плановые профилактические осмотры куда важнее разовых «чекапов», — резюмирует эксперт.

