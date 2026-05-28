Камень счастья продают в Люберцах: за обломок метеорита из Марокко просят больше 1 млн рублей

На городской доске объявлений в Люберцах появилось необычное предложение, узнал REGIONS . Местная жительница продает метеорит весом 325 граммов за 1,2 млн рублей. Небесное тело нашли в Марокко еще в 1999 году, но подтверждающих сертификатов у камня нет.

В Люберцах продают кусочек космоса. Объявление о продаже метеорита появилось на городской доске объявлений, и оно уже привлекло внимание любителей необычных артефактов. Продавец — местная жительница по имени Елизавета — рассказала корреспонденту REGIONS историю этого камня.

Небесное тело попало в семью случайно. В 1999 году отец Елизаветы отправился в экспедицию в Марокко. Там вместе с другом они нашли два отломка метеорита. Подтверждение космического происхождения находки получили от местных берберов — те часто находят такие камни и называют их «камнями счастья».

Характеристики продаваемого метеорита:

Вес — 325 граммов

Размеры — 50×68×55 мм

Место находки — Марокко, 1999 год

Стоимость — 1 200 000 рублей

Друг отца, как пояснила Елизавета, уже проводил экспертизу своего отломка. Исследование подтвердило, что камень действительно имеет метеоритное происхождение. Однако на тот экземпляр, который сейчас выставлен на продажу, сертификата нет.

«На мой метеорит нет сертификата. К сожалению, отца нет в живых и обстоятельства вынуждают метеорит продать», — заключила жительница Люберец.

Покупателю предстоит самому решать, готов ли он приобретать уникальный артефакт без документального подтверждения подлинности. Тем более что цена вопроса — почти полтора миллиона рублей.

Ранее на той же доске объявлений в Люберцах появлялось другое необычное предложение: там продавали артефакт с дачи Сталина почти за миллион рублей. Похоже, город становится неформальной столицей торговли загадочными предметами.