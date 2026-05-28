В Егорьевске возродят фабричную гимнастику 100-летней давности

В подмосковном Егорьевске решили возродить забытую традицию — производственную гимнастику, которую практиковали местные рабочие около ста лет назад. Как пишет REGIONS , проект под названием «Фабрика здоровья» запускает туристско-информационный центр. 31 мая на набережной Гуслицы всем желающим покажут упражнения из программы «Сокольского гимнастического общества», включая знаменитую «парную ласточку».

Егорьевск возвращается к истокам. Методист туристско-информационного центра Константин Братчиков напомнил, что город издавна славится фабричными традициями заботы о теле. Речь идет не только о советской производственной гимнастике комбината «Вождь Пролетариата», но и о более раннем явлении — «Сокольском гимнастическом обществе», действовавшем в начале XX века.

Название этой системы упражнений произошло от места проведения тренировок. Рабочие собирались в саду «Сокольники», где после смены выполняли физические упражнения. Одним из ключевых элементов была «парная ласточка» — движение, которое требовало координации и взаимного доверия.

По сути, Сокольская гимнастика стала прообразом той самой производственной зарядки, которую в советское время проводили на предприятиях перед началом рабочего дня. Ее главные особенности — краткость и доступность.

Что представляет собой комплекс:

Продолжительность — не более 15 минут

Упражнения — наклоны, махи ногами, вращения головой, руками и тазом

Эффект — развитие координации движений и гибкости, общая разминка всего тела.

Акция «Фабрика здоровья» пройдет в воскресенье, 31 мая. Начало в 11:00. Место сбора — Музейная площадь на набережной Гуслицы. Константин Братчиков лично покажет упражнения, которые исполняли егорьевские рабочие сто лет назад. Вход свободный, возрастных ограничений нет (0+). Проект рекомендован как для детей, так и для взрослых, интересующихся историей и здоровым образом жизни. Организаторами выступают Министерство культуры и туризма Московской области и местный туристско-информационный центр.