Четыре коренных и один «американец»: в заповеднике под Серпуховом празднуют бэби-бум

В Приокско-Террасном заповеднике под Серпуховым зафиксировали настоящий демографический всплеск. За месяц здесь родились четыре зубренка и один детеныш американского степного бизона. Ведущий специалист по экологическому просвещению Ольга Калинина рассказала REGIONS , почему май оказался самым «плодовитым» месяцем и как новорожденные чувствуют себя в питомнике.

Зубровый питомник под Серпуховым переживает прилив молодой крови. Как рассказала ведущий специалист по экологическому просвещению Ольга Калинина, май традиционно становится главным месяцем для пополнения стада. Но нынешняя весна выдалась особенно щедрой на потомство.

Один зубренок появился на свет буквально на днях, двое — менее недели назад, а еще один родился еще в апреле. Компанию юным зубрам составил недельный детеныш американского степного бизона. Таким образом, за короткий срок питомник получил сразу пять новоселов.

Специалист пояснила, что, хотя зубрята могут рождаться даже в зимние месяцы, майское появление на свет предпочтительнее.

«Бывают ситуации, когда малыши могут рождаться даже зимой. Но лучше пусть они родятся, когда положено, чтобы кроме материнского молока успеть поесть травы», — подчеркнула Ольга Калинина.

Как живут новорожденные

По словам сотрудницы заповедника, телята выглядят бодрыми и веселыми — верный признак того, что молока у кормящих самок достаточно. В этом году природа тоже благоволит молодняку: в заповеднике выросло много травы. Взрослые особи, что немаловажно, не обижают малышей.

Сейчас зубры с детенышами гуляют на открытых лужайках. Однако при появлении туристов самки предпочитают перестраховаться и уводят молодняк подальше от посторонних глаз.

Ольга Калинина обратила внимание на неожиданную деталь: в период заботы о потомстве самки могут проявлять агрессию, хотя обычно ведут себя спокойно. Известны случаи, когда защитницы бросались на забор при приближении людей.

Что дальше: питомник почти заполнен

Питомник занимает 200 гектаров и рассчитан на комфортное проживание 50 зубров. На данный момент здесь обитают 48 взрослых особей — то есть свободными остаются всего два места.

Судьба подрастающего поколения уже решается. Часть молодых животных оставят в питомнике для продолжения рода. Других, по решению специалистов, выпустят в дикую природу, где они смогут жить самостоятельно.