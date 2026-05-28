Зеленый свет для блокчейна. Сбербанк официально подтвердил запуск операций с криптовалютой

В ожидании второго чтения прогрессивного законопроекта «Сбер» создает техническую базу для легальных операций с криптовалютой. Первый зампред правления Александр Ведяхин рассказал о диалоге с Центробанком и будущих лимитах для инвесторов. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления банка.

Заявление руководства: «Сбер» выстраивает свои платформы

Сбербанк объявил о начале активной фазы разработки и тестирования собственной технологической инфраструктуры для проведения операций с криптовалютами. Как сообщил в интервью агентству «Интерфакс» первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин, кредитная организация стремится развернуть необходимые сервисы до официального вступления в силу нового регулирования.

Топ-менеджер позитивно оценил законодательные инициативы и подчеркнул, что банк находится в постоянном контакте с регулятором.

Законодательный контекст: легализация с 1 июля 2026 года

Правовой фундамент для интеграции крупнейшего банка страны в криптоиндустрию был заложен Государственной думой 21 апреля 2026 года, когда профильный законопроект успешно прошел первое чтение.

Согласно тексту документа, масштабная легализация обращения цифровых валют в России намечена на 1 июля 2026 года. С этой даты физические и юридические лица получат законное право покупать и продавать криптовалюту, но делать это можно будет исключительно через жестко лицензированных Банком России посредников — сертифицированные биржи, доверительных управляющих, брокеров и банковские обменники, включенные в официальный реестр.

Правила игры: ограничения для «неквалов» и табу на внутренние расчеты

Новый закон делит российских криптоинвесторов на две категории, вводя для них дифференцированные правила работы на лицензированных площадках.

Условия проведения операций для разных типов участников: