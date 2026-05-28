Администрацию района под Тулой засудили за нападение бездомного пса на ребенка
Суд взыскал с властей района под Тулой 20 тыс. руб. за нападение пса на девочку
Школьница из Узловой получила укус от бездомной собаки прямо на улице Первомайской, когда возвращалась из школы. Прокуратура потребовала компенсацию морального вреда, и Узловский районный суд взыскал с администрации района 20 тысяч рублей. Подробности приводят «Тульские известия» со ссылкой на пресс-службу судов и УСД региона.
Инцидент произошел днем 27 декабря 2025 года. Школьница шла из школы по улице Первомайской в Узловой и заметила стаю бездомных собак. Ребенок попытался обойти животных, но одна из них неожиданно набросилась и укусила девочку за правую ногу.
Мать с дочерью немедленно обратились в Новомосковскую городскую больницу. Врачи диагностировали укушенные ссадины правой голени и назначили лечение, которое включало шесть инъекций против бешенства. Курс уколов необходим, чтобы исключить риск развития смертельно опасного заболевания — в случае с укусами бездомных животных такая предосторожность обязательна.
Последствия нападения оказались серьезными: нога болела около недели — школьница не могла полностью наступать на нее. Это создавало дополнительные неудобства в повседневной жизни и учебе. Кроме того, девочка до сих пор боится собак. Страх настолько сильный, что ребенок просит встречать ее из школы — идти одной мимо мест, где могут быть бездомные животные, школьница больше не решается. Психологическая травма, по мнению семьи, требует не меньшего внимания, чем физическая.
Прокуратура обратилась в суд с требованием выплатить компенсацию морального вреда. Надзорное ведомство действовало в защиту интересов несовершеннолетней пострадавшей. Изначально сумма иска составляла 50 тысяч рублей.
Однако Узловский районный суд удовлетворил требования прокурора лишь частично, снизив выплату до 20 тысяч рублей. Решение принято в пользу ребенка, но размер компенсации оказался меньше запрашиваемого.
Что должен знать житель любого города:
- За безопасность на улицах в части бездомных животных отвечает муниципалитет
- Укус собаки грозит не только болью, но и долгим лечением (включая прививки от бешенства)
- Компенсацию морального вреда можно взыскать через суд — размер выплаты зависит от тяжести последствий
- Шрамы от укусов и психологические травмы (например, страх животных) также учитываются при рассмотрении дела
Решение суда вступило в законную силу.