На Московской железной дороге от борщевика очистят около 1,6 тыс. га полосы отвода

На Московской железной дороге летом от борщевика очистят около 1,6 тыс. га полосы отвода. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на пресс-службу компании.

Наибольший объем работ проведут на участках Румянцево – Чисмена Рижского направления, Дорохово – Можайск Белорусского направления, Пушкино – Софрино, Хотьково – Сергиев Посад, Струнино – Александров Ярославского направления.

В Подмосковье в этом году планируется очистить от сорняка более 23 тыс. га муниципальной земли. Также в регионе создали интерактивную карту борьбы с растением. На ней отмечены адреса участков, графики проведения работ и их текущий статус.

