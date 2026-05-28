Смертельный «пробиотик»: юриста казнили за отравление босса-миллиардера

Китайское правосудие не прощает даже изощренных убийц. Юрист Сюй Яо отравил своего босса-миллиардера Линь Ци, подарив ему капсулы под видом пробиотиков. Внутри оказалась смертельная смесь из пяти ядов, включая ртуть и тетродотоксин. Приговор привели в исполнение 22 мая 2026 года — спустя два года после вынесения вердикта. Об этом сообщает Lenta.ru.

Жертвой 39-летний Линь Ци, основатель игровой компании и исполнительный продюсер популярного сериала. В декабре 2020 года юрист Сюй Яо преподнес шефу «полезные» капсулы. Миллиардер провел в больнице десять дней — врачи не смогли его спасти. В организме нашли ртуть и тетродотоксин (яд иглобрюхих рыб). Мотив — корпоративный конфликт.

Для исполнения замысла Сюй организовал подпольную лабораторию под Шанхаем, купил более ста токсинов в даркнете и ставил опыты на животных, включая кошек и собак. Он также отравил напитки в офисах двух других сотрудников, с которыми конфликтовал. Те выжили. Свою преступную сеть он маскировал через торговую фирму в Японии и использовал 160 мобильных номеров.

