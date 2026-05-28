Взрыв вместо звонка: гидрометцентр предупредил об опасности смартфонов во время грозы

Синоптик пояснила, что речь идет не об ударе молнии. Взрыв происходит из-за процесса индуцирования: мощное электростатическое поле грозового облака создает электрические заряды в проводниках на земле, в том числе в металлических деталях телефона. Устройство не притягивает разряд, как часто думают, а просто разогревается изнутри за счет наведенных токов.

Такие случаи крайне редки, но риск возрастает, если держать смартфон в кармане на уровне туловища или у головы — именно тогда осколки и перегретые элементы могут причинить серьезные увечья. Макарова не уточнила, какие модели или марки более подвержены этому эффекту, однако напомнила, что любое электронное устройство с металлическим корпусом и батареей потенциально уязвимо.

Специалисты по безопасности рекомендуют во время грозы не пользоваться гаджетами на улице, а также избегать их зарядки от сети. Лучше переждать непогоду в помещении, держа телефон на безопасном расстоянии от тела. В поле или в лесу, где укрыться негде, стоит отключить устройство и положить его в сумку или рюкзак, а не в карман брюк или куртки. Хотя вероятность взрыва измеряется долями процента, статистика несчастных случаев, связанных с поражением электротоком при грозе, заставляет отнестись к предупреждению со всей серьезностью.

