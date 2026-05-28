Объем производства замороженных овощей и грибов в Подмосковье на апрель составил 2,8 тыс. тонн
В Подмосковье произвели 2,8 тыс. тонн замороженных овощей и грибов
Фото: [Медиасток.рф]
Подмосковные предприятия по данным на апрель 2026 года произвели более 2,8 тыс. тонн замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«При этом на долю региона приходится более 20% от общего объема замороженных овощей и грибов, произведенных в ЦФО с начала года, и 9,7% – от общероссийского объема», - говорится в сообщении ведомства.
В числе самых крупных производителей — ООО «Хладокомбинат Западный», ООО «ПК ЮЖ» и ООО «Агама Истра»,.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании цифровых технологий в аграрной отрасли региона.