«Верните деньги, я снова толстая»: тренера в Орехово-Зуеве пытаются засудить за «просроченную» стройность

Жительница Орехово-Зуева потребовала от фитнес-тренера полного возврата денег за курс тренировок, завершившийся полгода назад. Свой иск девушка обосновала тем, что ее вес «вернулся к прежним отметкам», а наставник якобы не предупредил о «сроке годности» достигнутого результата. Переписка с претензиями разошлась по местным Telegram-каналам, вызвав оживленные споры. Юристы и фитнес-эксперты уже высказались о ситуации в беседе с REGIONS .

Конфликт, который многие назвали абсурдным, разгорелся в подмосковном Орехово-Зуеве. Девушка, прошедшая курс тренировок и завершившая его еще полгода назад, внезапно потребовала от своего бывшего наставника вернуть все деньги. Причина: спустя шесть месяцев без активных занятий вес вернулся к исходным показателям. Клиентка сочла, что тренер не предупредил ее о временном характере результата и это, по ее мнению, является недобросовестностью.

Юрист Гульназ Измаилова, комментируя ситуацию для REGIONS, назвала такие претензии беспочвенными с юридической точки зрения.

«Вернуть деньги за курс фитнеса спустя полгода возможно, но только за неиспользованные услуги. С точки зрения закона, требовать возврата средств за то, что клиентка уже отходила и получила результат, нельзя. Тренер свою работу выполнил, договор окончен, а значит, абонемент считается закрытым», — пояснила эксперт.

Почему клиентка ничего не добьется: три ключевых аргумента

Юрист и фитнес-специалисты выделили несколько причин, по которым иск не имеет перспектив:

Истекший договор. Закон о защите прав потребителей позволяет отказаться от услуг в любой момент, но деньги возвращают только за тренировки, которые не состоялись. Если абонемент закрыт и полгода прошло, он считается сгоревшим.

Физиологическая неизбежность. Возврат к прежнему весу после прекращения занятий при смене режима питания — это нормальный процесс. Организм просто возвращается в привычное состояние.

Удержание фактических расходов. Даже если клиентка попытается расторгнуть договор, исполнитель имеет право удержать стоимость уже проведенных занятий.

«Генеральная уборка» как пример

Фитнес-тренер и нутрициолог Анна Попова привела наглядную аналогию, объясняющую несостоятельность претензий. По ее словам, после генеральной уборки жилье не остается идеально чистым целый год — это состояние требует постоянных усилий. Так же и с телом: набор мышечной массы и сжигание жира невозможны без регулярности. Когда человек бросает тренировки и возвращается к прежнему образу жизни, организм закономерно откатывается к исходным показателям. Это не дефект услуги, а естественная физиологическая реакция.

Эксперты подчеркивают: физиологический «откат» веса после отмены дефицита калорий и нагрузок — это не дефект услуги, а естественная реакция тела. Ни один тренер не может дать пожизненную гарантию на результат без дальнейших усилий со стороны клиента.

Как тренерам защитить себя от экстремальных претензий

Юристы советуют специалистам фитнес-индустрии заранее подстраховываться. Чтобы избежать подобных абсурдных обвинений, необходимо:

Заключать подробные письменные договоры с четкими сроками действия

Фиксировать каждый факт оказания услуг

Подписывать акты выполненных работ

Сохранять переписку и отчеты о занятиях в мессенджерах

В данном случае, по единодушному мнению экспертов, фитнес-тренер полностью выполнил свои обязательства. Претензии спустя шесть месяцев не имеют ни юридических, ни физиологических оснований.