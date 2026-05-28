Судебные приставы взыскали с жителя Подмосковья 255 тыс. рублей задолженности по алиментам

В Подмосковье судебные приставы завели уголовное дело на жителя Сергиева Посада, обязав его таким образом выплатить долг по алиментам в размере 255 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Московской области.

Мужчина с 2016 года должен был ежемесячно платить алименты в размере четверти своего заработка. С целью взыскания алиментов в 2017 году было возбуждено исполнительное производство. Оно было окончено в связи с началом взыскания алиментов с зарплаты должника.

Через семь лет исполнительное производство возобновили. Выяснилось, что удержания платежей прекратились после увольнения мужчины с работы. Тогда было вынесено постановления о запрете регистрационных действий в отношении имущества должника — земельного участка и трех транспортных средств. Также мужчину ограничили в праве на выезд за пределы страны. В результате должник официально трудоустроился и снова начал платить алименты. Исполнительное производство было окончено.

В 2025 году исполнительное производство возобновили. Кроме того, из-за длительной неуплаты алиментов на должника завели административное дело и обязали его отработать 20 часов. Несмотря на это, после отбывания наказания мужчина продолжил не платить алименты. Из-за этого образовалась задолженность в размере более 255 тыс. рублей. Тогда на должника завели уголовное дело. Только после этого должник в районном отделе судебных приставов в присутствии сотрудников органов принудительного исполнения передал взыскательнице полную сумму задолженности наличными. Дело было закрыто.