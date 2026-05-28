Даже долгий сон не помогает: как распознать нехватку железа до того, как станет совсем плохо

Нутрициолог Coral Club Анна Педорич в беседе с «Лентой.ру» перечислила ключевые симптомы, которые могут указывать на опасный дефицит железа в организме. По словам специалиста, признаки этого состояния часто игнорируют, списывая их на обычную утомляемость.

При нехватке железа усталость носит преимущественно физический характер. Человек ощущает слабость в теле, снижение выносливости и испытывает трудности даже при выполнении повседневных действий. К соматическим проявлениям Педорич отнесла одышку, головокружение и бледность кожных покровов. Характерная деталь: даже продолжительный сон в таком состоянии не приносит облегчения и не помогает восстановить силы.

Нутрициолог предупредила, что дефицит железа развивается медленно. Организм начинает подавать сигналы задолго до выраженного ухудшения самочувствия, однако многие люди ошибочно списывают ранние симптомы на переутомление. Это приводит к поздней диагностике и усугублению проблемы. Педорич не называла конкретные методы лечения, но подчеркнула важность своевременной диагностики. При подозрении на железодефицит рекомендуется сдать клинический анализ крови и проверить уровень ферритина. В группе повышенного риска — женщины репродуктивного возраста, вегетарианцы, доноры и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Специалист посоветовала включать в рацион красное мясо, субпродукты, бобовые и зелень, а также сочетать их с продуктами, богатыми витамином С, для лучшего усвоения железа. Однако назначать себе добавки самостоятельно опасно: избыток железа токсичен для печени и сердца.

Ранее ученые развеяли главный миф о молочных трансжирах.