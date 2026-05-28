Полтора литра, нож и нитка: петербуржец изрезал возлюбленную, а потом зашил раны и пожелал ей здоровья

Жуткая история в стиле триллера разыгралась в Северной столице. Мужчина выпил полтора литра джина, дождался гражданскую жену с работы, а после ссоры сначала избил ее проводом, молотком и гаечным ключом, а затем пять раз ударил ножом. Увидев кровь, он решил зашить раны. И пожелал пострадавшей выздоровления. Об этом сообщает Lenta.ru.

Мужчина ждал возлюбленную дома, употребив полтора литра джина. Девушка задержалась на работе — это стало спусковым крючком. Сначала агрессор бил ее проводом, потом набросился с молотком и гаечным ключом. Когда пара вышла на улицу, он прихватил нож и нанес пять ударов.

Но самое необъяснимое — после того как заметил кровь, он раздел потерпевшую, обработал раны и зашил их. Сам потом признал вину и искренне пожелал жертве поправиться. По словам девушки, причина вспышки ярости — ее отказ принести мужчине наркотики.

Суд арестовал дебошира. Теперь ему грозит реальный срок за покушение на убийство и истязание. Петербургские медики зафиксировали множественные ранения, но жизни пострадавшей, к счастью, ничего не угрожает.

