«Не пустили в самолет — остановил аэропорт»: мужчина обмочился, лишился рейса и парализовал аэропорт

Пьяный или просто невезучий британец Джек решил улететь на Ямайку, но сначала обмочился, а когда его не пустили на борт — полез на мост и парализовал весь аэропорт Манчестера. Ему вернули деньги за билет, но он отказался слезать. Пришлось вызывать полицию.

Инцидент произошел в Манчестере, Великобритания. 40-летний Джек готовился сесть на самолет до Ямайки, но допустил «аварию» — обмочился прямо в терминале. Члены экипажа сочли, что в таком состоянии пассажир не может лететь, и отказали в посадке. Мужчина пришел в ярость и решил отомстить.

Он покинул здание аэропорта, забрался на автомобильный мост, проходящий над главной дорогой к терминалам, и заявил, что не слезет, пока ему не вернут деньги за билет. Экстренные службы перекрыли въезды в авиагавань — движение встало, работа аэропорта была полностью парализована. Джек угрожал провести на мосту еще несколько часов.

Деньги ему вернули. Но британец не спешил спускаться. Полиции пришлось задерживать дебошира самостоятельно. Теперь ему грозят серьезные неприятности: за блокировку инфраструктуры и отказ подчиниться требованиям.

