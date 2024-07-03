Зоолог Иванов перечислил опасных животных в Крыму в летний период
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По словам зоолога Сергея Иванова, жителям и гостям Крыма в летний сезон необходимо опасаться трех видов животных: сколопендры, гадюки и паука-каракурта. Об этом сообщает «Крым 24».
Он добавил, что наиболее опасным из этих трех является каракурт. Он преимущественно обитает в крымских степях, однако в последнее время стал встречаться и в предгорной зоне. И если укусы сколопендры и гадюки хотя и болезненны, но не смертельны - после их укуса рану нужно продезинфицировать, обработать и наложить повязку, то яд каракурта может привести к весьма серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.
По мнению ученого, после укуса каракурта необходимо немедленно обратиться к врачу.