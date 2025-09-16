Зумерам «поставили» новый диагноз из-за сидячего образа жизни

Молодое поколение рискует столкнуться с артрозом в более раннем возрасте, предупреждает ортопед Павел Семиченков в беседе с «Лентой.ру» . По его словам, виной всему современный образ жизни: малоподвижность, увлечение компьютерами и гаджетами.

Врач объясняет, что артроз — это разрушение хрящевой ткани в суставах. Среди симптомов заболевания — боль, скованность, отеки и хруст. Семиченков отмечает, что сейчас артроз молодеет из-за нескольких факторов. Сидячий образ жизни ослабляет мышцы, лишний вес перегружает суставы, а неправильная осанка вредит позвоночнику.

Чтобы избежать проблем, ортопед советует больше двигаться, следить за весом, правильно питаться и держать осанку. Важно вовремя обращаться к врачу, чтобы диагностировать заболевание на ранней стадии. Ранняя диагностика — ключ к успешному лечению, заключил Семиченков.

