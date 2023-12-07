Школы Челябинска отменили занятия из-за холодов

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Челябинска сообщила об отмене занятий в школах города из-за обрушившихся на регион холодов. Сообщение появилось в соцсетях ведомства.

Температура воздуха в Челябинские, по данным синоптиков, достигает отметки -30 градусов по Цельсию.

«Сегодня, 7 декабря, Комитетом по делам образования города Челябинска отменяются занятия в школах с первого по одиннадцатый классы первой и второй смены», – говорится в сообщении ЕДДС.

В сообщении отмечается, что на дорогах и тротуарах наблюдается сильная гололедица из-за ухудшения погодных условий.

Ранее мы сообщали, что в Якутске из-за холодов школы были переведены на дистанционное обучение. В ряде районов региона прогнозировали температуру до -57 градусов.

Также мы сообщали, что из-за непогоды на Сахалине в пятницу, 9 декабря, перекроют часть федеральной трассы Южно-Сахалинск – Оха. В регионе ожидаются сильные осадки и холода.