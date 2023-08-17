Еда из дома и покупки по акции: почему экономить проще, чем все думают

В современной жизни экономия является важным аспектом финансового благополучия. Существует множество способов, которые помогают нам сократить расходы и сэкономить деньги. Все, что нужно, – это выбрать подходящий для себя.

Первый способ – контроль расходов. Составление бюджета помогает определить, на что мы тратим больше всего денег. Это позволяет убрать из списка затрат ненужные пункты. Например, можно отказаться от покупки кофе каждый день и вместо этого приготовить его дома.

«Второй способ – использование скидок и акций. Многие магазины и предприятия регулярно предлагают различные «плюшки» на свои товары и услуги. Будьте внимательны, следите за такими предложениями, чтобы получить товары и услуги по более выгодной цене. Например, можно подписаться на рассылку магазина и получать информацию о скидках и акциях по электронной почте», – рассказывает корреспонденту интернет-издания эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков.

Третий способ – сокращение излишних расходов. Часто мы тратим деньги на вещи или услуги, которые на самом деле нам не нужны. Например, можно отказаться от подписки на онлайн-сервис, если он не используется на полную. Еженедельный обед на работе в ресторане – вместо этого можно приготовить пищу дома и принести с собой в офис.

Покупка новой одежды каждый месяц также может быть пересмотрена. Стоит просто перебрать гардероб и выбирать комбинации из имеющихся вещей, вместо того чтобы покупать новые.

Ранее мы объясняли, как раз и навсегда разобраться в собственных доходах и расходах.