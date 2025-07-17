Обамы опровергли слухи о разводе шутливым комментарием

Барак и Мишель Обама публично развеяли слухи о своем разводе, появившись вместе в эфире подкаста Крейга Робинсона. Супруги не только опровергли все домыслы, но и сделали это с юмором, пишет РИА Новости .

Мишель Обама прямо указала на причину появления слухов: «Знаю, потому что когда мы появляемся на публике порознь, люди думают, что мы развелись». Экс-президент поддержал шутливый тон, заявив, что супруга «приняла его обратно, но какое-то время все было на грани».

Супруга бывшего президента также категорично заявила, что никогда в жизни не задумывалась о разводе с мужем. Пара, которая заключила брак еще в 1992 году, продемонстрировала единство и чувство юмора в ответ на постоянные спекуляции в СМИ.

Слухи о разводе четы Обама регулярно появляются в американских СМИ с 2024 года, особенно после того, как супруги стали чаще появляться на публичных мероприятиях раздельно. Однако эти предположения не имеют официального подтверждения и теперь были официально опровергнуты самими супругами.

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