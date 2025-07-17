Как правильно пользоваться кондиционером в жару: советы специалистов

Роспотребнадзор дал важные рекомендации по правильному использованию кондиционеров в жаркую погоду. Главное правило — избегать резких температурных перепадов между улицей и помещением, пишет РИА Новости .

Специалисты отмечают, что разница температур не должна превышать 7-10 градусов. При сильной жаре рекомендуется постепенно повышать режим работы кондиционера на 2-3 градуса каждый час. Перед выходом на улицу необходимо дать организму время на адаптацию в помещении без кондиционера.

Особое внимание следует уделять расположению кондиционера. Поток холодного воздуха не должен быть направлен на рабочее место, оптимальное расстояние — не менее двух метров. Для предотвращения простуд важно правильно настраивать режим работы устройства, используя функцию регулировки жалюзи для равномерного распределения воздуха.

Рекомендуемая температура для офисных помещений составляет 22-25 градусов. Для долгой службы кондиционера и предотвращения заболеваний необходимо регулярно проводить его обслуживание. Фильтры грубой очистки внутреннего блока следует очищать ежемесячно путем промывки после замачивания в мыльной воде.

Полную чистку и дезинфекцию кондиционера рекомендуется проводить раз в год. Замена фильтров тонкой очистки и техническое обслуживание внешнего блока должны выполняться только квалифицированными специалистами сервисного центра.

Ранее сообщалось, что названы пять способов уснуть в летнюю жару без кондиционера.