Мужчина избил сожительницу и бросил у подъезда

Вечером на улице Ворошилова в Кемерово мужчина избил свою сожительницу, а затем бросил у подъезда дома. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Сообщается, что 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил свою 31-летнюю сожительницу, оставив ее с травмами, потребовавшими госпитализации.

Позже выяснили, что конфликт, вспыхнувший на почве совместного распития спиртного, быстро перерос в физическое насилие. Соседи, услышав шум драки, вызвали экстренные службы. Росгвардейцы оперативно задержали тирана.

В зависимости от тяжести травм женщины, мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее сообщалось, что мать избитого мальчика заключили под стражу в Видном Московской области.