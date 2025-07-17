На Камчатке активизировался самый высокий вулкан Евразии

На Камчатке зафиксировано активное поведение самого высокого действующего вулкана Евразии — Ключевской сопки. За последние сутки ученые зарегистрировали 246 сейсмических событий в районе вулкана, а в темное время суток над его кратером наблюдается мощное свечение, сообщает ТАСС .

Ключевская сопка представляет собой величественный правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. На его склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов, что делает вулкан особенно сложным с точки зрения вулканической активности.

Опасность для местных жителей существует, так как вулкан находится всего в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 4,5 тыс. человек. Специалисты продолжают наблюдение за активностью вулкана и готовы оперативно реагировать на любые изменения в его поведении.

Ученые Камчатского филиала Геофизической службы РАН внимательно следят за развитием ситуации и фиксируют все изменения в активности вулкана.

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