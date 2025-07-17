Эксперт рассказал, как правильно говорить с детьми об интернет-безопасности

Психолог Владислав Сотников представил рекомендации по объяснению детям опасностей интернета с учетом их возраста. По его мнению, важно начинать разговор о безопасности в Сети с 7-8 лет, используя понятные ребенку образы и примеры, пишет РИА Новости .

В младшем возрасте дети способны усваивать базовые правила безопасности через четкие формулировки и простые инструкции, например: «Не разговаривай с незнакомцами в интернете без родителей». Эффективно использовать метафоры и сказки для донесения важной информации.

С восьми лет можно переходить к более серьезным объяснениям о том, что в Сети люди не всегда те, за кого себя выдают. Рекомендуется ввести правило: при запросе личной информации от незнакомца (фото, адрес, школа) нужно сразу обратиться к родителям. Полезны примеры из любимых фильмов и игр ребенка.

Для подростков старше 13 лет подходят прямые и открытые разговоры о манипуляциях и цифровом следе. Важно соблюдать баланс между честностью и отсутствием запугивания, давая четкие критерии опасного поведения в Сети.

Психолог сформулировал основное правило безопасности как «3 НЕ»: не раскрывать личную информацию, не соглашаться на видеочаты или встречи без родителей, не доверять слепо даже «друзьям» из Сети, так как злоумышленники часто маскируются под детей.

Особое внимание специалист уделил поддержке ребенка, который мог столкнуться с опасной ситуацией в интернете. Важно объяснять детям, что они ни в чем не виноваты, если кто-то ведет себя странно — проблема всегда в поведении взрослого, а не ребенка.

Общий подход к разговору о безопасности должен быть постепенным, честным и поддерживающим, независимо от возраста ребенка.

Ранее сообщалось, что названы пять способов уснуть в летнюю жару без кондиционера.