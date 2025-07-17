Советник первой леди США не стал давать показания о здоровье Байдена

Бывший советник Джилл Байден, Энтони Бернал, отказался давать показания о когнитивном здоровье экс-президента США Джо Байдена во время его нахождения в должности. Об этом сообщил глава комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер, пишет РИА Новости .

Бернал воспользовался Пятой поправкой к Конституции США, которая дает право не свидетельствовать против себя. Это произошло во время допроса, где его спрашивали о том, исполнял ли кто-либо из членов семьи или невыборных должностных лиц обязанности президента, а также давал ли Байден указания лгать о состоянии своего здоровья.

Ранее Белый дом официально снял исполнительную привилегию с девяти бывших советников Джо Байдена, включая Бернала. Эта привилегия позволяла бывшим сотрудникам администрации не раскрывать определенную внутреннюю служебную информацию.

В мае Джеймс Комер инициировал расследование возможного сокрытия ухудшения когнитивного состояния экс-президента. В рамках расследования он потребовал явиться на допрос врача Байдена О’Коннора, а также бывших помощников Энни Томасини, Энтони Бернала и Эшли Уильямс. Комер отметил, что ранее Белый дом препятствовал вызову этих лиц в конгресс.

Ранее сообщалось, что доллар упал на фоне слухов об увольнении Дональдом Трампом главы ФРС.