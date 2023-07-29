Заметки в телефоне, таблицы и анализ: как раз и навсегда разобраться в собственных доходах и расходах

Без учета финансов сложно оценить свое материальное положение и оптимизировать траты. Однако на сегодняшний день существуют элементарные способы ведения бюджета. Например, начать планирование можно просто с блокнота или заметок на телефоне.

«Такой учет расходов и доходов не займет много времени, а также потребуется минимум усилий. Этот способ может быстро выработать привычку по ведению бюджета, но практически будет невозможно проанализировать и систематизировать записи», – рассказывает корреспонденту интернет-издания эксперт по финансовой грамотности Василий Крючков.

Специалист заявил, что более наглядно получится вести бюджет с помощью специального приложения. Он умеет учитывать сразу разные нюансы. Например, в нем доходы и расходы разделены по категориям, которые могут автоматически обновляться, если приложение синхронизировать с банками, тогда вручную нужно будет вносить данные об операциях с наличными.

По словам эксперта, управлять и корректировать бюджет, а не просто записывать информацию поможет таблица учета средств, которую можно создать в программе Microsoft Excel или в других подобных версиях. Ее можно сделать на основе готовых шаблонов из интернета.

«Такой способ учтет все траты и зачисления, добавив в нем любые категории, а также это позволит более детально проанализировать бюджет. Кроме того, в таблице можно отразить цели по доходам и расходам. Так они будут постоянно наведу, что поможет работать над их достижением», – заключил эксперт.

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