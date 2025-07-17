Голикова назвала идеологически неправильной идею платить зарплату за воспитание детей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова высказалась против идеи выплаты заработной платы за воспитание детей, назвав такой подход идеологически неправильным, сообщает РИА Новости .

Предложение о выплате зарплаты за рождение и воспитание детей было выдвинуто депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия — за правду!». Законотворец также предложил систему социального арендного жилья с возможностью выкупа, при которой стоимость недвижимости должна снижаться с рождением каждого ребенка, а при появлении четвертого ребенка жилье должно передаваться семье бесплатно.

Голикова аргументировала свой отказ тем, что семейные отношения принципиально отличаются от трудовых. По ее мнению, заработная плата применима только в отношениях между работником и работодателем, а семейные отношения имеют другую природу.

Вместо выплаты зарплаты вице-премьер предложила существующую систему поддержки семей через различные виды пособий. Она отметила, что государство поддерживает семьи как через пособия, не зависящие от нуждаемости (например, материнский капитал), так и через помощь нуждающимся семьям.

Ранее сообщалось, что названы пять способов уснуть в летнюю жару без кондиционера.