В нулевые годы Запад не принял Россию в НАТО, что привело к обострению отношений между сторонами. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в своем выступлении на YouTube, сообщает РИА Новости .

По его словам, Россия не была инициатором конфликта. Она предлагала сотрудничество с Западом в области национальной безопасности, но получила отказ. Это стало одной из причин, о которых упомянул президент России Владимир Путин в интервью с Павлом Зарубиным, которое было опубликовано в воскресенье.

«Россия не была агрессором. Агрессором были мы. В 2000 году Россия хотела вступить в НАТО, а мы сказали „нет“. Отказано»

Джонсон считает, что Запад спровоцировал противостояние с Россией, поддержав антигосударственный переворот на Украине в 2013 году, закрыв глаза на притеснение русскоязычного населения на востоке страны и создав условия для начала специальной военной операции.

Ранее в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин отметил, что главной причиной конфликта с Западом стало не идеологическое противостояние, а систематическое игнорирование геополитических интересов России после распада СССР.

Ранее сообщалось, что доллар упал на фоне слухов об увольнении Дональдом Трампом главы ФРС.