Эксперт объяснила, какие пенсионные выплаты сохранятся при переезде

Пенсионерам России стоит учитывать важные изменения при переезде в другой регион. По словам доцента кафедры финансового контроля РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, размер пенсии может как увеличиться, так и уменьшиться в зависимости от места переезда, сообщает РИА Новости .

Региональные надбавки особенно подвержены изменениям. Например, пенсионеры, переезжающие с Крайнего Севера в центральные регионы, теряют «северную» надбавку. При обратном переезде эта надбавка, наоборот, появляется. Также возможно увеличение северных надбавок при переезде из одного северного региона в другой.

Аналогичные правила действуют для дополнительных выплат, положенных жителям чернобыльской зоны и сельских территорий. При переезде можно потерять одни региональные доплаты, но получить другие, предусмотренные новым регионом проживания.

Важно отметить, что все федеральные выплаты остаются неизменными при переезде из одного региона в другой, что гарантирует сохранение базовой части пенсионного обеспечения.

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