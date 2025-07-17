Частные центры реабилитации получат право спасать диких животных без лишней бюрократии

Правительство России приняло важное решение по упрощению процедуры спасения диких животных. Согласно распоряжению, до мая 2026 года будет разработан специальный законопроект, регулирующий деятельность по содержанию и разведению диких животных, сообщает ТАСС .

В рамках изменений частные центры реабилитации получат возможность спасать травмированных животных без необходимости получения тдельного разрешения на каждый случай. Это существенно сократит бюрократические процедуры и ускорит процесс оказания помощи диким животным.

Система регулирования будет построена следующим образом: Росприроднадзор будет выдавать разрешения на работу с краснокнижными видами, а региональные власти — на работу с остальными видами животных.

Новый законопроект внесет изменения в закон «О животном мире» и впервые введет полноценное правовое регулирование деятельности центров реабилитации. Документ будет содержать обязательные нормы и требования к работе как государственных, так и частных центров, что сделает их деятельность более прозрачной.

Разработкой законопроекта займутся Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Росприроднадзор.

Ранее сообщалось, что названы пять способов уснуть в летнюю жару без кондиционера.