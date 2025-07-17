Частные центры реабилитации получат право спасать диких животных без лишней бюрократии
ТАСС: правительство упростит процедуру спасения диких животных в России
Правительство России приняло важное решение по упрощению процедуры спасения диких животных. Согласно распоряжению, до мая 2026 года будет разработан специальный законопроект, регулирующий деятельность по содержанию и разведению диких животных, сообщает ТАСС.
В рамках изменений частные центры реабилитации получат возможность спасать травмированных животных без необходимости получения тдельного разрешения на каждый случай. Это существенно сократит бюрократические процедуры и ускорит процесс оказания помощи диким животным.
Система регулирования будет построена следующим образом: Росприроднадзор будет выдавать разрешения на работу с краснокнижными видами, а региональные власти — на работу с остальными видами животных.
Новый законопроект внесет изменения в закон «О животном мире» и впервые введет полноценное правовое регулирование деятельности центров реабилитации. Документ будет содержать обязательные нормы и требования к работе как государственных, так и частных центров, что сделает их деятельность более прозрачной.
Разработкой законопроекта займутся Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз и Росприроднадзор.
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