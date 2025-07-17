Долгожительница из Вены отпраздновала 110-летие и рассказала о своем удивительном секрете

Австрийская долгожительница Эмма Венда отпраздновала свой 110-й день рождения в доме престарелых в Вене и поделилась секретом своего долголетия, об этом со ссылкой на издание Need To Know (NTK) пишет Lenta.ru .

Родилась она в 1915 году, а ее трудовой путь был весьма разнообразным: сначала она работала поваром, а с 1940 по 1970 год служила кондуктором трамвая. Личная жизнь Эммы была связана с Йозефом Вендой, за которого она вышла замуж, однако супруг скончался в 1969 году. У долгожительницы было пятеро братьев и сестер.

Секрет долголетия Эмма видит в испытаниях военного времени. Несмотря на то что в молодости ей пришлось пережить тяжелые времена с ограниченным питанием, это, по ее мнению, закалило ее организм.

«Во время войны мы так мало ели, а жизнь была тяжелой и безрадостной. Это закалило мое тело», — поделилась она.

Впечатляющее здоровье женщины вызывает удивление у окружающих. В 102 года она успешно перенесла операцию по замене тазобедренного сустава, а в 103 года — имплантацию зубов. При этом Эмма сохраняет активный образ жизни и любознательность: несмотря на слабое зрение, она увлекается прослушиванием аудиокниг.

Празднование юбилея собрало множество гостей — от друзей и родственников до мэра Вены Михаэля Людвига, который пришел поздравить долгожительницу с тортом.

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