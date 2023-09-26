«Это прежде всего навык»: как сохранить гибкость тела после 30 лет

С возрастом многие замечают, что двигаться становится куда сложнее, а прежняя легкость покидает тело. Однако этого можно и избежать, оставшись в 30 такими же гибкими и подвижными, как 10 лет назад.

Фитнес-тренер Егор Миронов рассказал, на что следует обратить внимание молодым людям, чтобы годы спустя не чувствовать перемен по части здоровья и возможностей собственного тела.

«Гибкость — это прежде всего навык, а любой навык сохраняется только тогда, когда его применяют. До 30 лет мы активно пользуемся телом, поэтому подобные навыки сохраняются без особого принуждения, а с возрастом нам становится лень и тяжело это делать. На протяжении жизни нужно больше двигаться, не обязательно в зале и не обязательно на тренировках. Если вы хотите быть гибкими, нужно как можно больше эту самую гибкость везде применять», — отметил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Достаточно наполнить жизнь активностью, и гибкость не исчезнет ни 30, ни к 40 годам, считает эксперт. Он призвал людей тренироваться, бегать, прыгать, ходить, тянуться, садиться на шпагат, заниматься йогой или пилатесом, ходить на танцы. Все это позитивно отразится на здоровье и самочувствии человека, а альтернативой перечисленному могут стать походы в спортивный зал.

«Хотя бы 2-3 силовых тренировки в неделю. Перед ними легкий стретчинг — все основные мышечные группы потянуть 8-10 секунд, то же самое после тренировки. Желательно еще оставаться на легкое кардио, походить по дорожке, покрутить велотренажер 20-30 минут. Каждый день стоит делать минимум часовую прогулку, по утрам — легкую небольшую зарядку, как в школе. Также будет здорово, если вы добавите тренировки, направленные именно на гибкость суставов и непосредственно на растяжку мышц. Их желательно делать в дни между силовыми тренировками», — сообщил Миронов.

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