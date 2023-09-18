«То, что нужно всем»: как сохранить здоровье 20-летней в 45

Всем без исключения дамам хочется сохранять молодость и красоту едва ли не до старости. Однако годы берут свое, и здоровье начинает понемногу сдавать, если не подходить к вопросу правильным образом.

Член КДЦ «Диетологи России» Анастасия Кондаурова рассказала, как к 45 годам сохранить здоровье 20-летней девушки.

Спорт — это жизнь

По словам эксперта, требуется для этого не так уж и много.

«Регулярная физическая активность — то, что нужно всем. Спорт, даже если речь идет об умеренных нагрузках, позволяет поддерживать себя в форме, укрепить кости и мышцы, улучшить сердечно-сосудистую систему, а также взять свой вес под контроль и замедлить процесс старения», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Не менее важным, по мнению специалиста, является здоровое сбалансированное питание. Фрукты и овощи, а также полезные белки, жиры и углеводы станут залогом здоровья и повлияют на состояние кожи, волос и организма в целом. Если же подкрепить верный выбор продуктов еще и отказом от перекусов, калорийной еды, сахара и соли, то эффект окажется сильнее.

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Избегаем лишнего

Вредные привычки — то, что отдаляет девушек от мечты. С ними придется бороться, подчеркнула Кондаурова.

«Важно умерить употребление алкоголя, а лучше — исключить. Хотя бы два-три дня в неделю должны проходить без спиртных напитков даже в минимальных количествах. От курения же необходимо отказаться полностью», — добавила специалист.

Помимо этого, диетолог порекомендовала избегать стрессов, регулярно посещать врача и проводить медицинские обследования, обеспечить комфортные условия для сна и правильное его количество — от семи до девяти часов в ночное время. Также не будет лишним периодически выбираться на свежий воздух и отслеживать свое психическое состояние, вовремя реагировать на его изменения. Все эти меры в комплексе и по отдельности позволят женщинам выглядеть и чувствовать себя гораздо моложе, чем на самом деле, заключила собеседница издания.

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