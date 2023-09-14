Капризы, плохой сон, отказ от еды: как дети могут страдать от метеозависимости

Резкие перемены погоды вызывают ухудшение самочувствия у некоторых людей. Однако мало кто знает, что речь идет не о каких-то временных явлениях, а о более серьезных проблемах.

Что такое метеозависимость

Семейный интегративный врач и нейропсихолог Татьяна Войко рассказала, откуда возникает метеозависимость, и о чем она говорит. Оказалось, все не так просто, как кажется на первый взгляд.

«Под понятием «метеочувствительность» мы понимаем влияние смены атмосферного давления на организм человека. Оно вызывает гипоксию — дефицит кислорода. Так как мозг потребляет до четверти поступающего кислорода, он наиболее чувствителен к этому. Отсюда и происходят проблемы: тревожность, нарушения сна, мигрени, снижение внимания, помутнения в глазах, обмороки, головокружения и так далее», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Какие болезни обостряются

Погода может влиять на тонус сосудистой стенки. Люди, у которых он изначально изменен, наиболее подвержены перепадам атмосферного давления, как и те, кто склонен к гипоксии в комфортных для организма условиях и страдает от внутричерепного давления. Мозг, объяснила медик, реагирует на гипоксию спазмом сосудов и нарушением венозного оттока из черепной коробки.

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В группе риска — люди с анемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, дисплазией соединительной ткани, системными воспалениями и с нарушениями сосудистой стенки, системы детоксикации или свертываемости крови. Перечисленные проблемы влияют на то, как организм справляется с гипоксией.

Дети под ударом

«Если взрослые могут сказать, что им плохо, что-то меняется в самочувствии, то дети это не всегда понимают и говорят, им сложно выразить свои жалобы и симптомы. Они могут капризничать, плохо спать или отказываться от еды. А зачастую это связано с нарушениями внутричерепного давления из-за метеозависимости», — предупредила Войко.

Перемены в поведении или самочувствии, связанные с погодой, — это повод обратиться к врачу и хотя бы сдать анализы. Потому что метеочувствительность — не особенность организма и не случайное явление, а симптом неполадок в организме. Так он сообщает о существующем или зарождающемся заболевании.

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