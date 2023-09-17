Легкий откат навыков: как понять, что адаптация вашего ребенка к детскому саду прошла плохо

Детский сад — это место первой серьезной социализации в жизни ребенка. Здесь он знакомится с первыми постоянными друзьями и учится жить по правилам социума. Но вместе с новым опытом нередко приходят страх и стресс.

Психолог и специалист по раннему развитию детей Анастасия Мизгирева рассказала, в каком возрасте дети готовы идти в детский сад, как помочь ребенку с переменой обстановки, и какие признаки в его поведении указывают на неудачную адаптацию.

Не спешите отдавать

По словам Мизгиревой, не стоит отдавать детей в детский сад раньше трех лет. В этот период им важна связь с родителями, поддержка и забота взрослых. Это формирует ощущение безопасности окружающего мира.

«Когда малыш делает первые шаги, отходит от родителя, он проверяет, как далеко он может зайти. Так дети понимают, находятся ли они в безопасности, когда родителя нет рядом», — пояснила специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению психолога, ребенка нужно настроить на то, что исследовать окружающий мир безопасно еще задолго до детского сада. Он должен понимать, что родитель не бросил его, если оказался на большом расстоянии.

«Ощущение безопасности, заботы и любви помогут адаптироваться к детскому саду. Желательно отдать ребенка в садик после трех лет, чтобы у него появилась уверенность, пропали раздражительность и упрямство», — отметила собеседница.

Научите простым навыкам

Как объяснила Мизгирева, сепарация — это не просто ощущение спокойствия. Чтобы дети свыклись с отрывом от родителя, они должны сначала справиться с базовыми трудностями.

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«Главное — это навыки самообслуживания. Научите малыша складывать свои вещи, мыть руки, самому ходить в туалет, пользоваться столовыми приборами. Даже этот минимум поможет избежать лишней тревоги и стресса», — посоветовала психолог.

Специалист подчеркнула, что важно поработать над режимом сна и распорядком дня. Она порекомендовала приблизить его к расписанию детского сада.

«За две-три недели до первого похода в садик будите ребенка рано утром. Порой дети капризничают и не хотят в детский сад просто потому, что не выспались. Ранний подъем, дневные занятия и питание по расписанию не должны стать неожиданностью», — объяснила собеседница.

Проигрывайте ситуации

По возможности следует заранее познакомить ребенка с воспитателями из детского сада. Так он привыкнет к новому взрослому и при первых посещениях садика будет чувствовать себя безопаснее.

«За несколько недель до отправки в садик пройдитесь с ребенком несколько раз до здания. Покажите ему это место, расскажите, что скоро он будет сюда ходить и найдет много новых друзей», — посоветовала Мизгирева.

Также полезно играть с детьми в детский сад, потому что ведущая деятельность у ребенка — игровая. Благодаря игре он обучается и изучает правила мира взрослых.

Фото: [ freepik.com ]

«Проигрывая ситуации из садика, малыш постепенно подстраивается под те ритуалы и под ту деятельность, которую ему необходимо выполнять в реальном саду. Но настоящий опыт все равно вызовет стресс, поэтому в начале забирайте детей из сада пораньше», — отметила специалист.

Когда адаптация прошла неудачно

По словам психолога, неподготовленность к детскому саду проявляется сразу. Происходит легкий откат навыков: ребенку сложно ходить самому в туалет, он с трудом ест без помощи родителя или часто молчит.

«Появляются раздражительность, агрессивность, либо замкнутость и стеснительность, которые ранее не были свойственны малышу. Он может заикаться, потерять активность или вести себя апатично», — заметила Мизгирева.

Также о неудачной адаптации говорят отсутствие аппетита, нарушения сна, ночные кошмары и внезапные пробуждения со слезами или криками.

«Тогда стоит на время отказаться от детского сада и обратиться к детскому психологу. Специалист поможет справиться с напряжением и стрессом», — отметила психолог.

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