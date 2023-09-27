Масло апельсина и молотый кофе: названы домашние способы борьбы с целлюлитом

«На первое место нужно поставить массаж в лимфодренажных техниках, который улучшает кровоток, удаляет избыточное количество жидкости в тканях, уменьшает объем подкожно-жировой ткани. В качестве массажных средств можно использовать оливковое масло, масло апельсина или абрикосовых косточек, которые послужат еще и дополнительным увлажнением. Для усиления кровообращения можно делать акцент на абразивные компоненты: соль или молотый кофе, которые будут скрабировать кожу, сделают ее более гладкой и шелковистой», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».