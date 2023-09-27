Масло апельсина и молотый кофе: названы домашние способы борьбы с целлюлитом
Дерматолог Жовтан рассказала, как правильно лечить целлюлит дома
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Гладкая кожа всегда ассоциируется с молодостью и здоровьем, но нередко женщины разного возраста сталкиваются с проблемой целлюлита. Как оказалось, борьбу с ним можно вести даже без участия специалистов.
Дерматолог Наталия Жовтан перечислила способы домашнего устранения подобных дефектов кожи. По ее словам, методов ликвидации целлюлита существует довольно много.
«На первое место нужно поставить массаж в лимфодренажных техниках, который улучшает кровоток, удаляет избыточное количество жидкости в тканях, уменьшает объем подкожно-жировой ткани. В качестве массажных средств можно использовать оливковое масло, масло апельсина или абрикосовых косточек, которые послужат еще и дополнительным увлажнением. Для усиления кровообращения можно делать акцент на абразивные компоненты: соль или молотый кофе, которые будут скрабировать кожу, сделают ее более гладкой и шелковистой», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Таким же образом, отметила специалист, работает и массаж сухой щеткой. Основные принципы для получения эффекта — это регулярность, сбалансированное питание, соблюдение питьевого режима и адекватные физические нагрузки.
«Существуют и мифы, которые в настоящее время продолжают широко распространяться и использоваться в домашних условиях. Это, например, применение пищевой пленки для воздействия на проблемные зоны с разогревающими средствами. Однако такое прогревание без массажа не будет воздействовать на ткани, улучшать кровоток или убирать отек», — подчеркнула Жовтан.
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