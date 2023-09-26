«Может попасть в Россию»: как не заразиться холерой

Ситуация со вспышками холеры в мире набирает обороты. Если сначала ВОЗ сообщала только о об очагах инфекции, то теперь организация заявляет о риске распространения заболевания.

Александра Медзиновская, врач-терапевт и глава научного совета сети клиник инфузионной терапии «Биорайз», рассказала, может ли холера попасть на территорию России.

«Эпидемиологическая ситуация по холере в мире продолжает оставаться напряженной. Холера — высокозаразное инфекционное заболевание, поэтому полностью исключить возможность распространения в РФ, к сожалению, нельзя. Она может попасть в Россию», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, существуют профилактические меры, позволяющие свести к минимуму риск заражения холерой. Даже если инфекция проберется в Россию, граждане могут защитить себя, избежав заражения.

«Рекомендуется употреблять только кипяченую или бутилированную воду, не пренебрегать термической обработкой пищи, а также соблюдать температурные режимы ее хранения. Овощи и фрукты надо тщательно мыть безопасной водой», — напомнила Медзиновская.

Тем же, кто путешествует по миру, в особенности по странам, где зафиксированы вспышки заболевания, тоже необходимо проявить осторожность. Соблюдая ряд правил, туристы живыми и здоровыми вернутся домой.

«В поездках следует уделять особое внимание безопасности воды и пищевых продуктов, избегать питания с уличных лотков. Кроме того, необходимо соблюдать правила личной гигиены, исключить попадание воды в полость рта при купании в водоемах, а лучше — вовсе отказаться от погружения. И, конечно же, не стоит забывать о вакцинации», — подчеркнула терапевт.

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