Мыло, мочалка и салфетки не помогут: разбираемся, какие правила интимной гигиены нельзя нарушать

Интимная гигиена является важной частью ежедневного женского ухода. Однако многие девушки регулярно нарушают правила ухода и пропускают важные пункты гигиены. Это может привести как к дискомфорту, так и к серьезным проблемам со здоровьем.

Для поддержания гигиены интимной зоны необходимо подмываться теплой водой не менее одного раза в день, а также желательно каждый раз после опорожнения кишечника. Два раза в день можно принимать душ в менструальные дни.

«При этом нужно помнить, что для поддержания чистоты интимных мест не подойдет мыло, гель для душа, влажные салфетки, дезодоранты. Здесь лучше всего использовать специальные гигиенические средства с нейтральным pH», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковья сегодня» гинеколог Дарья Сульдина.

При подмывании не стоит использовать мочалки и губки, специальные перчатки или салфетки. Они могут повредить кожу в этой чувствительной зоне. Также стоит избегать спринцеваний, которые также могут нарушить интимную микрофлору. Нанести специальное средство можно лишь с помощью рук, а затем его нужно смыть водой.

Помимо этого, для предотвращения роста и развития бактерий важно подмываться до и после полового акта, также и партнер должен соблюдать правила гигиены.

«Во время менструации прокладки или тампоны нужно менять каждые 2–4 часа, а в повседневной жизни избегать постоянного ношения ежедневных прокладок. Чтобы кожа дышала, лучше всего носить хлопковое нижнее белье», - заключила эксперт.

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